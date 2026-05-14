Incidente a Giugliano 35enne travolto e ucciso sulla rotonda del Grande Sud

Nel pomeriggio a Giugliano si è verificato un incidente sulla rotatoria del Grande Sud, dove un uomo di 35 anni è stato investito e ha perso la vita. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma nonostante gli interventi, il decesso è stato confermato. Le forze dell’ordine stanno ora esaminando la scena e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto. La strada è rimasta chiusa temporaneamente durante le operazioni di rilievo.

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Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio nei pressi della rotonda del Grande Sud: inutili i soccorsi per la vittima, indagini in corso sulla dinamica.. Tragedia nel pomeriggio di oggi a Giugliano in Campania, dove un uomo di circa 35 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Santa Maria a Cubito, nei pressi della rotonda del centro commerciale Grande Sud. L’incidente si è verificato circa due ore fa, all’altezza dell’hotel “L’Incontro”, in una delle zone più trafficate dell’area nord di Napoli. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la vittima sarebbe stata travolta violentemente da un veicolo in transito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Incidente a Giugliano, 35enne travolto e ucciso sulla rotonda del Grande Sud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giugliano, incidente in via Santa Maria a Cubito: uomo travolto e ucciso da camionUn uomo di 31 anni originario del Bangladesh ha perso la vita questo pomeriggio a Giugliano in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto... Incidente sul Gra, 35enne travolto e ucciso dopo essersi fermato a soccorrere un altro automobilistaTragedia sul grande raccordo anulare di Roma dove un uomo di 35 anni è morto travolto da un’auto dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista...