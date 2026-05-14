Incidente a Cologno Monzese cade in moto | grave 42enne

Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Cologno Monzese nella serata di mercoledì 13 maggio. Secondo le prime informazioni, l’uomo è caduto dalla moto coinvolta nello scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La prognosi del ferito non è ancora stata resa nota.

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Un uomo di 42 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 13 maggio, a Cologno Monzese. La telefonata con la richiesta di soccorso al 118 è partita intorno alle 23.30, da via Milano.La caduta dalla motoSecondo la prima ricostruzione, il motociclista ha perso.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cologno Monzese, drammatica caduta in moto nella notte: gravissimo 42enneCologno Monzese (Milano), 14 maggio 2026 – Grave incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì a Cologno Monzese, provincia di Milano. Cologno Monzese, fugge all’alt a bordo di una moto rubata: presoCologno Monzese (Milano), 10 maggio 2026 -Fuori servizio gli uomini della caserma cittadina notano una moto rubata e arrestano un 28enne straniero,... Temi più discussi: Incidente a Cologno Monzese, cade in moto: grave 42enne; Cologno Monzese, drammatica caduta in moto nella notte: gravissimo 42enne; Furgone con le gomme lisce finisce contro un muro; Cologno Monzese protagonista della Slang Week 2026: iniziative per i giovani della Martesana. Cologno Monzese, drammatica caduta in moto nella notte: gravissimo 42enneI soccorritori giunti in via Milano hanno valutato le condizioni del centauro e hanno trasferito d’urgenza il 42enne all’ospedale San Raffaele di Milano. In base a quanto emerso il motociclista ... ilgiorno.it Incidente a Cologno Monzese, cade in moto: grave 42enneUn uomo di 42 anni è stato trasportato d'urgenza al San Raffaele dopo una caduta in moto in via Milano a Cologno Monzese. Sul posto la polizia locale ... milanotoday.it