Le indagini sugli arbitri si avvicinano alla fase conclusiva, con nessun nuovo indagato previsto e senza ulteriori audizioni di dirigenti di club calcistici. La procura ha comunicato che non ci sono intercettazioni dirette con l’ex designatore, motivo per cui non si procederà con ulteriori approfondimenti su altre figure coinvolte. Le attività investigative si concluderanno entro la fine di luglio, lasciando quindi il quadro già delineato senza aggiunte di nuove persone sotto indagine.

L’inchiesta sugli arbitri va verso lo snodo decisivo. Non ci saranno nuovi indagati nè audizioni di dirigenti di club di calcio, anche perché non ci sarebbero intercettazioni dirette con l’ex designatore Rocchi. Questa fase delle indagini sulla presunta frode sportiva, che vede indagate 5 persone del mondo arbitrale, è prossima alla conclusione, perché non si avverte la necessità di raccogliere altro materiale o di ascoltare altre testimonianze. Il summit in Procura. Il punto, durato circa un’ora, è stato fatto ieri in Procura tra il procuratore capo Marcello Viola, il Pm Ascione titolare dell’inchiesta e la guardia di finanza che ha condotto le indagini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Inchiesta sugli arbitri: nessun nuovo indagato, le indagini si chiuderanno entro fine luglio

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