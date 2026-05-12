Inchiesta arbitri | nessun nuovo indagato dopo il vertice in Procura a Milano Gli ultimi sviluppi e il punto della situazione

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un incontro in Procura a Milano, non sono stati annunciati nuovi indagati nell’inchiesta sugli arbitri. La questione riguarda le accuse ancora in fase di approfondimento e non ci sono state ulteriori iscrizioni nel registro degli indagati. La vicenda coinvolge diversi aspetti del calcio italiano e fino a questo momento non si segnalano sviluppi che possano modificare la situazione attuale.

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