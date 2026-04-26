L' inchiesta sugli arbitri | il 23 luglio 2025 e quelle due ore in una caserma della Finanza

Il 23 luglio 2025 segna una data importante nell'inchiesta che coinvolge il mondo del calcio e gli arbitri. Quel giorno, secondo fonti, un assistente arbitrale è stato convocato come persona informata sui fatti dal pubblico ministero. La vicenda si concentra su un'interrogazione che si è svolta in una caserma della Guardia di Finanza, durata circa due ore. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

AGI - L'incipit dell' inchiesta che sta scuotendo il mondo del calcio può essere fissato al 23 luglio 2025 quando, secondo quanto apprende l' AGI, l' assistente arbitrale Domenico Rocca venne convocato come persona informata sui fatti dal pubblico ministero Maurizio Ascione. Il confronto col magistrato si svolse in una caserma della Guardia di Finanza e durò un paio d'ore. Rocca ripercorse il contenuto dell' esposto del maggio 2025 in cui denunciava, tra le altre cose, le presunte 'bussate' del designatore Gianluca Rocchi per 'orientare' le decisioni degli addetti alla sala Var a Lissone, poi archiviato in modo repentino dalla giustizia sportiva.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'inchiesta sugli arbitri: il 23 luglio 2025 e quelle due ore in una caserma della Finanza... Notizie correlate Inchiesta sugli appalti illeciti di manodopera. Maxi sequestri e perquisizioni della Finanza. Indagati due rappresentanti legali fanesiAppalti pilotati, 120 lavoratori irregolari e fatture false per 5,4 milioni di euro: l’inchiesta "Dirty Delivery" arriva fino a Fano. Leggi anche: Ultima corvè alla caserma di Monza. Quelle due reclute arrestate proprio alla scadenza della naja Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Inchiesta arbitri, l’esposto da cui è partita l’indagine. Rocca: Chi di spada ferisce...; Milano, indagato il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi: Scelse arbitri graditi all'Inter. Il ministro Andrea Abodi: Il Coni riferisca. In caso di responsabilità, ci saranno conseguenze; Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. L'inchiesta sugli arbitri: il 23 luglio 2025 e quelle due ore in una caserma della FinanzaAGI - L'incipit dell'inchiesta che sta scuotendo il mondo del calcio può essere fissato al 23 luglio 2025 quando, secondo quanto apprende l'AGI, l'assistente arbitrale Domenico Rocca venne convocato c ... msn.com L’esposto integrale dell’ex assistente Domenico Rocca che ha avviato l’inchiesta sugli arbitriPanorama pubblica la versione integrale del documento che, archiviato dalla giustizia sportiva, è diventato la scintilla da cui è partita l'inchiesta della Procura di Milano che sta terremotando il ca ... panorama.it Il recupero del bastione ottocentesco curato dalla Guardia di finanza restituisce alla cittadinanza un gioiello del campo trincerato proprio durante le celebrazioni del Natale di Roma Leggi l'articolo #ForteAurelia - facebook.com facebook E' online il Documento di finanza pubblica 2026 Leggi di più mef.gov.it/focus/Document… #DFP #DFP2026 x.com