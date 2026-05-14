Inchiesta su appalti al Comune di Sorrento l’Odg sospende il giornalista Antonio Gnassi

Un giornalista è stato temporaneamente sospeso dall’Ordine dei giornalisti della Campania dopo un’inchiesta riguardante appalti gestiti dal Comune di Sorrento. La sospensione è stata decisa dal presidente dell’ente professionale e riguarda l’iscrizione all’albo del giornalista coinvolto. La decisione si è resa necessaria in seguito alle indagini in corso, senza che siano state fornite ulteriori dettagli o motivazioni pubbliche sulla vicenda. La misura resterà in vigore fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Il Presidente dell’Ordine della Campania, Ottavio Lucarelli, ha sospeso dall’Albo il giornalista Antonio Gnassi raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari nell’ambito dell’ inchiesta della Procura di Torre Annunziata su appalti e gare al Comune di Sorrento che ha portato a sette arresti e altri due divieti. I reati contestati dagli inquirenti (sostituto procuratore Giuliano Schioppi e dal procuratore Nunzio Fragliasso ) sono corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà di scelta del contraente. L’inchiesta è partita con l’arresto in flagranza dell’ ormai ex sindaco Massimo Coppola, sorpreso dai militari in un ristorante con un collaboratore, dopo avere intascato una mazzetta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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