Il Comune di Lecce si costituirà parte civile nell’udienza preliminare prevista per il 10 luglio, in relazione a un’inchiesta che riguarda un ex assessore regionale. L'inchiesta indaga su presunti favori, voti e appalti, coinvolgendo anche altre persone e soggetti. La decisione di costituirsi parte civile è stata presa dall’amministrazione locale, che intende partecipare al procedimento giudiziario.

Il Comune di Lecce si costituirà parte civile nell’udienza preliminare del prossimo 10 luglio nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge l’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, accusato – insieme ad altri imputati – di presunti favori e sostegno elettorale in cambio di agevolazioni per investimenti imprenditoriali. La decisione è stata presa dalla giunta comunale di Palazzo Carafa, che ha conferito incarico all’avvocata Francesca Conte per chiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli d’immagine, nei confronti di Delli Noci, degli altri 27 imputati e delle tre società finite nell’inchiesta. La delibera La delibera non è stata approvata all’unanimità.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, il Comune parte civile contro Delli Noci e gli altri: l'inchiesta su favori, voti e appalti

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