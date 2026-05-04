Incendio Monte Faeta | dichiarato lo stato di emergenza regionale

Il governatore della regione ha annunciato lo stato di emergenza a causa di un incendio che si è sviluppato sul Monte Faeta. L’incendio, ancora in fase di bonifica, ha portato alla decisione di dichiarare l’emergenza regionale. L’evento ha coinvolto le operazioni di spegnimento e di sicurezza, mentre le autorità monitorano la situazione per prevenire ulteriori rischi. La regione sta coordinando le risorse necessarie per gestire l’emergenza in corso.

Dichiarato dal governatore della Regione Eugenio Giani lo stato di emergenza regionale a seguito del rogo sul Monte Faeta, tuttora in fase di bonifica. A seguire il presidente procederà alla richiesta dello stato di calamità nazionale.L’incendio, lo ricordiamo, è scoppiato il 28 aprile sul.🔗 Leggi su Pisatoday.it Europe Blazing: Massive Wildfires Hit Italy and the Netherlands, Mass Evacuations Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta, dichiarato lo stato di emergenza regionaleFirenze, 4 maggio 2026 – In seguito al maxi incendio sul Monte Faeta – tuttora in fase di bonifica – il presidente della Regione Toscana Eugenio... Terremoto in provincia di Catania: dichiarato lo stato di emergenza regionaleDeliberato lo stato di crisi e di emergenza regionale per i comuni catanesi di Ragalna, Santa Maria di Licodia e Adrano, colpiti da un violento... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa, ora è sotto controllo; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia sono rientrati a casa; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Incendio sul Monte Faeta: oltre 3mila evacuati, 700 ettari di bosco in fiamme | Video. Incendio sul Monte Faeta, dichiarato lo stato di emergenza regionaleIl presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: Un rogo di vastissime proporzioni, occorre ripristinare velocemente i danni ... lanazione.it Faeta, dichiarato lo stato d'emergenza regionaleTOSCANA: Decreto alla firma. Intanto proseguono le operazioni di bonifica dopo il vasto incendio che ha bruciato oltre 700 ettari di vegetazione ... toscanamedianews.it INCENDIO MONTE FAETA, INDAGATI DUE GIARDINIERI. Leggi qui: https://daicollifiorentini.it/incendio-monte-faeta-indagati-due-giardinieri-i-dettagli/ - facebook.com facebook Incendio Monte Faeta: aggiornamento x.com