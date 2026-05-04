Un vasto incendio ha interessato il Monte Faeta, ancora in fase di bonifica. In seguito a questo episodio, il presidente della Regione Toscana ha firmato una dichiarazione di emergenza regionale. Successivamente, è prevista una richiesta di dichiarazione di calamità naturale a livello nazionale. La zona interessata è ancora sotto monitoraggio e le operazioni di spegnimento sono in corso. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dell'incendio o sui danni precisi.

Firenze, 4 maggio 2026 – In seguito al maxi incendio sul Monte Faeta – tuttora in fase di bonifica – il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza regionale, per poi procedere alla richiesta dello stato di calamità nazionale. Il decreto è già alla firma. Un incendio durato dal 28 aprile al 2 maggio. L’incendio è scoppiato il 28 aprile e il fronte di fiamma è stato fermato il 2 maggio. “Sono stati devastati più di settecento ettari di bosco, oltre a rendere necessaria l’evacuazione di migliaia di residenti – sottolinea il presidente -. E’ stato un rogo di vastissime proporzioni ed occorre ripristinare velocemente i danni e intervenire contro i rischi di dissesto idrogeologico dei versanti colpiti dalle fiamme, piantando nuovi alberi”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio sul Monte Faeta, dichiarato lo stato di emergenza regionale

Europe Blazing: Massive Wildfires Hit Italy and the Netherlands, Mass Evacuations

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