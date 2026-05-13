Tornano i vandali al Pesenti incendio doloso a scuola

A Cascina, nel liceo Pesenti, si è verificato un nuovo episodio di danneggiamenti. Questa volta, sono state appiccate delle fiamme all’interno dell’edificio, e le indagini puntano a un incendio doloso. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche del caso. Non sono stati segnalati feriti, ma i danni sono ancora da quantificare.

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Cascina (Pisa), 13 maggio 2026 – Ennesimo atto vandalico al liceo Pesenti di Cascina. Ha avuto origine nel piano seminterrato dell’edificio l’incendio che, nella mattinata di lunedì, ha messo in allarme l’istituto Pesenti rendendo necessario e impellente l’intervento dei vigili del fuoco e della stazione dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della Provincia, il dirigente scolastico e il responsabile della sicurezza della scuola, che insieme hanno effettuato un immediato e rapido sopralluogo. Dopo aver disposto la chiusura del vano scala e aver ridotto l’affollamento del primo piano mediante lo spostamento di tre classi...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tornano i vandali al Pesenti, incendio doloso a scuola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Vandali al Pesenti di Cascina: locale seminterrato dato alle fiamme Incendio al Liceo ‘Pesenti’ di Cascina, ipotesi dolosaCASCINA – L’incendio al Liceo ‘Pesenti’ di Cascina potrebbe avere origine dolosa. Argomenti più discussi: Tornano i vandali al campetto di Dragonara: danni da 20mila euro e impianto chiuso, ma il sindaco promette il pugno duro[FOTO]; Tornano i vandali al Pesenti, incendio doloso a scuola; La scuola materna torna nel mirino dei vandali (per la terza volta in meno di due anni); Raid dei vandali nel deposito della Trieste Trasporti: colpiti numerosi bus, danni per migliaia di euro. I carabinieri mi fanno pena reddit #andreapinna - Results on X | Live Posts & Updates x.com I vandali tornano al parco. Danni ai giochi dei bimbiQuel parco era stato risistemato giusto pochi mesi fa, ricorda il sindaco Filippo Sacchetti. Era stato danneggiato da diversi atti vandalici, l’ultimo dei quali durante la notte di Capodanno. Ma a ... ilrestodelcarlino.it