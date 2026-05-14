Incendio alla raffineria Api di Falconara sei dirigenti rinviati a giudizio

Il prossimo 22 settembre si terrà davanti alla giudice Giulia Casiello l’udienza preliminare sul procedimento riguardante l’incendio avvenuto il 24 febbraio 2022 nella raffineria Api di Falconara. Sei dirigenti sono stati rinviati a giudizio nell’ambito di questa causa. L’incidente ha coinvolto l’impianto situato nella regione centrale italiana, portando alla convocazione di questa prima fase processuale.

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