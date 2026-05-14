Incendio alla raffineria Api di Falconara sei dirigenti rinviati a giudizio
Il prossimo 22 settembre si terrà davanti alla giudice Giulia Casiello l’udienza preliminare sul procedimento riguardante l’incendio avvenuto il 24 febbraio 2022 nella raffineria Api di Falconara. Sei dirigenti sono stati rinviati a giudizio nell’ambito di questa causa. L’incidente ha coinvolto l’impianto situato nella regione centrale italiana, portando alla convocazione di questa prima fase processuale.
ANCONA - Si aprirà il prossimo 22 settembre davanti alla giudice Giulia Casiello il processo per l’incendio scoppiato il 24 febbraio 2022 all’interno della raffineria Api di Falconara. Il giudice dell’udienza preliminare Alberto Pallucchini ha disposto ieri il rinvio a giudizio di sei tra.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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