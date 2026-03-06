Fiamme altissime incendio nel mercato rionale di Fuorigrotta | VIDEO

Oggi nel pomeriggio, intorno alle 16, un incendio è divampato nel mercatino rionale di Fuorigrotta. Le fiamme hanno raggiunto altezze considerevoli, attirando l’attenzione dei presenti e dei soccorritori intervenuti sul posto. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno cercato di contenere le fiamme e di mettere in sicurezza l’area. Il rogo ha coinvolto diverse bancarelle e strutture del mercato.

Vigili del fuoco sul posto. Al momento non si conoscono le cause del rogo né l'entità dei danni causati Un incendio si è sviluppato intorno alle 16 di oggi nella zona del mercatino rionale di Fuorigrotta. Altissime le fiamme. che hanno generato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto si sono recati diversi mezzi dei vigili del fuoco. Nel video, pubblicato su Facebook da Gualfardo Montanari, si vede chiaramente l'enorme lingua di fuoco e il fumo in zona. Al momento non si conoscono le cause del rogo né l'entità dei danni causati.