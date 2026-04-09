Incendio a Torino Mirafiori Sud | a fuoco la facciata di un palazzo danni ingenti

Nella notte di giovedì 9 aprile 2026, si è verificato un incendio che ha interessato la facciata di un edificio in via Artom 81 a Torino, nel quartiere Mirafiori Sud. Le fiamme hanno provocato danni significativi alla struttura esterna dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e avviato le operazioni di messa in sicurezza. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Un incendio è divampato sulla facciata esterna del palazzo di via Artom 81 a Torino nella notte di oggi, giovedì 9 aprile 2026. L'edificio di dieci piani è stato evacuato ma non ci sono state persone ferite. Sul posto sono intervenute sei squadre di vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Incendio in una casa vacanze, ingenti i danni: corrono i vigili del fuocoMomenti di paura nella tarda mattinata di oggi a Santa Maria, frazione costiera del comune di Castellabate, dove un incendio è divampato all’interno... Ordigno artigianale esplode davanti a un palazzo e a un negozio a Torino San Donato: ingenti i danni (anche ad alcune auto parcheggiate)Un ordigno artigianale è esploso nella notte di ieri, venerdì 16 gennaio 2026, davanti al palazzo di via Don Bosco 106 a Torino. Argomenti più discussi: Incendio a Torino Mirafiori Sud: a fuoco la facciata di un palazzo, danni ingenti; Vento forte in diversi Comuni della zona, numerose chiamate ai vigili del fuoco; Torino – Violenza a Mirafiori: sequestrato, rapinato e torturato con un Taser. 4 arresti. Domenica 12 aprile torna VIVICITTÀ 2026 a Torino da via Nizza 395 fino a Casa nel Parco - la Casa del Quartiere di Mirafiori sud. Si cammina insieme in tutta Italia e all'estero per i diritti, l'ambiente e la solidarietà 4.7 km camminata ludico motoria, a - facebook.com facebook