A Gragnano, un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver incendiato i vestiti della compagna, che era incinta, e averli lanciati dal balcone. Durante la stessa notte, l'uomo ha minacciato la donna con un coltello e ha causato la distruzione di un'auto vicina. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto per fermare la situazione di pericolo.

Notte di terrore a Gragnano: minaccia la compagna incinta con un coltello e incendia gli abiti, distrutta un’auto. finisce per distruggere un’auto. 34enne arrestato dai Carabinieri. Una nuova vita in grembo e un coltello puntato in faccia. Una mano stretta al collo, sul futuro proprio e su quello della creatura che da due mesi è parte di lei. È il film della notte di terrore vissuta da una 34enne di Gragnano. Il compagno non ha digerito la volontà della donna di andare via. Di chiudere una storia fatta di insulti e violenze. Di parole pronunciate in nome di una dipendenza tossica e non dell’affetto. È l’una da pochi minuti. La vittima è costretta spalle al muro, sotto una scarica di calci, minacciata con un coltello da macellaio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Gragnano: incendia i panni della compagna e li lancia dal balcone, finisce per distruggere un’auto. 34enne arrestato dai Carabinieri

