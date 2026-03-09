Mongardino | 10 sacchi di rifiuti rimossi dai volontari

Da ameve.eu 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I volontari del Principato di Mongardino, frazione di Sasso Marconi, hanno raccolto circa dieci sacchi di rifiuti di vario tipo. I sacchi neri sono stati rimossi dall’area grazie all’impegno dei volontari, che si sono dedicati alla pulizia del territorio. L’intervento si è svolto in modo organizzato e rapido, con l’obiettivo di mantenere il luogo più pulito e vivibile.

Una decina di sacchi neri, pieni di rifiuti disparati, sono stati raccolti dai volontari del Principato di Mongardino, una frazione di Sasso Marconi. L’iniziativa ha coinvolto residenti e attivisti che hanno pulito i bordi delle strade principali, rimuovendo oggetti come ginocchiere, tavolette da bagno e un trolley abbandonato. Questa azione di pulizia si inserisce nel quadro più ampio della tutela ambientale nel Nord-Est, dove la cura del territorio è essenziale per il turismo e la qualità della vita. La mappa dei rifiuti e l’impegno dei cittadini. L’intervento ha messo in luce la varietà degli scarti lasciati nell’area verde. Oltre alle classiche bottigliette di vetro e plastica, lattine e mozziconi di sigarette, sono stati trovati oggetti insoliti come copri cerchì per ruote auto e pacchi sorpresa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

mongardino 10 sacchi di rifiuti rimossi dai volontari
© Ameve.eu - Mongardino: 10 sacchi di rifiuti rimossi dai volontari

Leggi anche: Volontari di Puliamo i quartieri all'opera: rimossi 15 chili di rifiuti

Sicilia, Plemmirio ripulito dopo la tempesta: volontari raccolgono 20 sacchi di rifiuti tra vetro e plastica.Un’iniziativa di pulizia ambientale al Faro di Capo Murro di Porco, nel cuore dell’area marina protetta del Plemmirio, ha visto la raccolta di circa...

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.