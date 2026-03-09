I volontari del Principato di Mongardino, frazione di Sasso Marconi, hanno raccolto circa dieci sacchi di rifiuti di vario tipo. I sacchi neri sono stati rimossi dall’area grazie all’impegno dei volontari, che si sono dedicati alla pulizia del territorio. L’intervento si è svolto in modo organizzato e rapido, con l’obiettivo di mantenere il luogo più pulito e vivibile.

Una decina di sacchi neri, pieni di rifiuti disparati, sono stati raccolti dai volontari del Principato di Mongardino, una frazione di Sasso Marconi. L’iniziativa ha coinvolto residenti e attivisti che hanno pulito i bordi delle strade principali, rimuovendo oggetti come ginocchiere, tavolette da bagno e un trolley abbandonato. Questa azione di pulizia si inserisce nel quadro più ampio della tutela ambientale nel Nord-Est, dove la cura del territorio è essenziale per il turismo e la qualità della vita. La mappa dei rifiuti e l’impegno dei cittadini. L’intervento ha messo in luce la varietà degli scarti lasciati nell’area verde. Oltre alle classiche bottigliette di vetro e plastica, lattine e mozziconi di sigarette, sono stati trovati oggetti insoliti come copri cerchì per ruote auto e pacchi sorpresa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mongardino: 10 sacchi di rifiuti rimossi dai volontari

Leggi anche: Volontari di Puliamo i quartieri all'opera: rimossi 15 chili di rifiuti

Sicilia, Plemmirio ripulito dopo la tempesta: volontari raccolgono 20 sacchi di rifiuti tra vetro e plastica.Un’iniziativa di pulizia ambientale al Faro di Capo Murro di Porco, nel cuore dell’area marina protetta del Plemmirio, ha visto la raccolta di circa...