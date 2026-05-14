Incendi Regione già in allerta

La regione ha già attivato un sistema di allerta per incendi boschivi, con l'obiettivo di fronteggiare le condizioni climatiche attuali. Le autorità hanno deciso di anticipare l'inizio della campagna antincendio e di estenderne la durata rispetto agli anni precedenti. Questa decisione deriva dall'analisi dei dati climatici, che indicano un rischio elevato e richiedono interventi tempestivi e pianificati con largo anticipo. Nessuna misura è stata presa a titolo precauzionale, ma come risposta concreta alle condizioni meteo attuali.

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“Anticipare l'avvio della campagna antincendio e prolungarne la durata non è una scelta precauzionale generica, è la risposta concreta a dati climatici che non lasciano spazio all'improvvisazione”. Lo afferma l'assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino annunciando che partirà da domani 15. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video HGP REGIONAL NEWS | JANUARY 19, 2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: Allerta incendi e crisi climatica: dalla Regione 700mila euro per l'Appennino forlivese-cesenate Lombardia in allerta incendi: criticità arancione in ValchiavennaLa Protezione Civile di Regione Lombardia ha innalzato il livello di allerta per il rischio incendi boschivi in diverse aree montane, con criticità... Temi più discussi: Piano Aib 2026, Gallo: Calabria sempre più innovativa contro gli incendi; Prevenzione incendi e sicurezza dei litorali - Pianificate le misure per l’estate 2026; TOSCANA – I Vigili del Fuoco non possono coordinare l’intervento dei mezzi aerei sugli incendi, come quelli del Monte Faeta.; Eventi meteo estremi e incendi in aumento, la Regione affila le armi: dopo 37 anni cambia il sistema della Protezione civile. ?? La Florida sta attualmente vivendo la sua peggiore stagione di incendi boschivi degli ultimi decenni - oltre 113 incendi boschivi attivi che bruciano in tutto lo stato dozzine di case già distrutte nella regione Florida-Georgia x.com Qualità aria e prevenzione incendi: da Regione 375mila euro per biotrituratori elettriciFirenze: Contrastare l’inquinamento da PM10 e ridurre il rischio concreto di incendi dovuti ad abbruciamenti di residui agricoli. Con questo doppio obiettivo la Regione Toscana ha approvato il bando ... maremmanews.it Incendi: la Regione ricorda che sono vietati abbruciamenti di residui vegetali se c’è ventoLa Regione Toscana comunica il divieto di abbracciamenti in caso di vento, anche in provincia di Grosseto. La nota ... grossetonotizie.com