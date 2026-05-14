Incendi Regione già in allerta

Da messinatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione ha già attivato un sistema di allerta per incendi boschivi, con l'obiettivo di fronteggiare le condizioni climatiche attuali. Le autorità hanno deciso di anticipare l'inizio della campagna antincendio e di estenderne la durata rispetto agli anni precedenti. Questa decisione deriva dall'analisi dei dati climatici, che indicano un rischio elevato e richiedono interventi tempestivi e pianificati con largo anticipo. Nessuna misura è stata presa a titolo precauzionale, ma come risposta concreta alle condizioni meteo attuali.

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“Anticipare l'avvio della campagna antincendio e prolungarne la durata non è una scelta precauzionale generica, è la risposta concreta a dati climatici che non lasciano spazio all'improvvisazione”. Lo afferma l'assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino annunciando che partirà da domani 15. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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