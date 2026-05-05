Allerta incendi e crisi climatica | dalla Regione 700mila euro per l' Appennino forlivese-cesenate

La Regione ha stanziato 700 mila euro per l’Appennino forlivese e cesenate in risposta all’aumento del rischio incendi causato dalle mutate condizioni climatiche. Le temperature più elevate, i periodi di siccità prolungata e la diminuzione delle piogge stanno rendendo il territorio più esposto ai rischi di incendi, in particolare nelle zone collinari e montuose con vaste aree boschate.

Cambiano le condizioni climatiche e con esse cambia anche il rischio incendi. Temperature più alte, periodi di siccità sempre più lunghi e una minore frequenza delle piogge stanno rendendo il territorio più vulnerabile, soprattutto in collina e in montagna, dove si concentrano aree boscate estese.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Dalla Regione 700mila euro per il futuro di giovani sottoposti a procedimenti penaliUn investimento da 700mila euro per giovani dai 14 ai 25 anni sottoposti a procedimenti penali. Leggi anche: A Monza e in Brianza arrivano nuovi bus elettrici: dalla Regione oltre 700mila euro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Agricoltura in crisi, il caldo estremo riduce raccolti e allevamenti; Riscaldamento climatico e incendi: situazione fuori controllo in Europa nel 2025; Russia: disastro ecologico a Tuapse, autorità minimizzano; Incendio Monte Faeta: Tenete le finestre chiuse, niente attività all'aperto. Allerta meteo in Toscana, 1° maggio con vento forte. Bollino rosso per gli incendiFirenze, 30 aprile 2026 – L’allerta meteo gialla per forte vento, già in vigore per tutta la giornata di giovedì 30 aprile, proseguirà dalle 10 alle 18 anche nella giornata di venerdì primo maggio. A ... lanazione.it Paura al primo tuono, insonnia, ansia: come la crisi climatica mina anche la salute mentaleAnsia climatica, solastalgia e traumi post-disastro: perché la resilienza climatica deve includere anche la salute mentale. greenme.it Piogge e temporali in arrivo sulla Toscana. Emessa allerta domani 5 maggio 2026 CODICE ARANCIONE – Rischio frane e allagamenti Valido il 5 maggio dalle ore 07.00 per tutta la giornata, nelle aree colpite dai recenti incendi boschivi. Il terreno comprom - facebook.com facebook E' già allarme incendi, prefettura Napoli 'adottare in anticipo misure preventive'. Tavolo di coordinamento, 'verificare funzionamento delle prese idriche contro i roghi' #ANSA x.com