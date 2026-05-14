Inaugurata la nuova sede di Firenze di Zurich Bank
Oggi si è tenuta l'inaugurazione della nuova filiale di Zurich Bank nel centro di Firenze. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’istituto bancario e autorità locali. La sede si trova in una zona strategica della città ed è stata aperta dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. L'apertura arriva dopo i risultati di crescita registrati dall’istituto nell’ultimo anno, che hanno motivato l’espansione sul territorio.
Firenze, 14 maggio 2026 – Nel solco degli importanti risultati di crescita raggiunti nell’ultimo anno, Zurich Bank prosegue il proprio percorso di espansione e rafforzamento della presenza sul territorio inaugurando una nuova sede nel centro di Firenze. Presenti Alessandro Castellano, presidente di Zurich Bank, e Silvio Ruggiu, direttore generale, Federico Gerardini, direttore commerciale, Francesco Damiani, responsabile nazionale rete, oltre agli area manager Stefano Capanna e Angelo Petriccione, il gruppo che ad oggi opera presso la nuova sede ( Gabriele Caciolli, Jacopo Vanzini, Stefano Caciolli ed Edoardo Dimagli ) e il management di Zurich Bank. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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