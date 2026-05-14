Inaugurata la nuova sede di Firenze di Zurich Bank

Oggi si è tenuta l'inaugurazione della nuova filiale di Zurich Bank nel centro di Firenze. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’istituto bancario e autorità locali. La sede si trova in una zona strategica della città ed è stata aperta dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. L'apertura arriva dopo i risultati di crescita registrati dall’istituto nell’ultimo anno, che hanno motivato l’espansione sul territorio.

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