Economia e finanza a Firenze | Zurich Bank apre la sede in piazza della Repubblica in mezzo a Paszkowski e Gilli

A Firenze, nel cuore di piazza della Repubblica, ha aperto una nuova sede Zurich Bank, una delle principali istituzioni finanziarie internazionali. L'apertura si colloca tra i locali storici Paszkowski e Gilli, due punti di riferimento della zona. La filiale è operativa da alcuni giorni e offre servizi di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale. La presenza della banca in questa posizione rafforza la presenza di istituzioni finanziarie straniere nel centro della città.

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FIRENZE – Si accende un nuovo faro nell’interesse economico finanziario per Firenze: Zurich Bank, banca italiana del gruppo assicurativo elvetico Zurich Insurance Group, operativa dal 17 ottobre 2022 a seguito dell’acquisizione della rete di consulenti finanziari di Deutsche Bank Financial Advisors, ha aperto una sede, la prima in città, in piazza della Repubblica. Nel palazzo dove c’era una volta La Fondiaria, proprio in mezzo ai caffè storici, Paszkowski e Gilli. Il via con la benedizione di don Giovanni Momigli, storico prete operaio delle Piagge, poi direttore della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Firenze, e oggi parroco a Scandicci. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Economia e finanza a Firenze: Zurich Bank apre la sede in piazza della Repubblica, in mezzo a Paszkowski e Gilli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze: riaperto Gilli, in piazza della Repubblica. Dopo i lavori di ristrutturazioneFIRENZE – Dopo due mesi di chiusura per ristrutturazione, ha riaperto ieri,25 marzo 2026, il Caffè Gilli di piazza della Repubblica, a Firenze. Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Firenze: contro manifestazione della sinistraGiornata di mobilitazione a Firenze in ambito politico: il generale Vannacci apre la sede della sua formazione politica, Futuro Nazionale. Temi più discussi: Accenture Banking Conference 2026, come l’AI può reinventare la banca; Eventi e scadenze: settimana dell'11 maggio 2026; Eventi e scadenze del 14 maggio 2026. Economia e finanza a Firenze: Zurich Bank apre la sede in piazza ella Repubblica, in mezzo a Paszkowski e GilliSi accende un nuovo faro nell'interesse economico finanziario per Firenze: Zurich Bank, banca italiana del gruppo assicurativo elvetico Zurich Insurance Group, operativa dal 17 ottobre 2022 a seguito ... firenzepost.it Gruppo Zurich, Danni accelerano e Vita Protection supera target 2027(Teleborsa) - Il Gruppo Zurich ha annunciato i risultati del 1° trimestre dell'anno, indicando che i ricavi del ramo Danni accelerano, grazie alla crescita della domanda di data center legata allo svi ... finanza.repubblica.it