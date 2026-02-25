Arezzo, 25 febbraio 2026 – Inaugurata la nuova sede UIL di Subbiano. Questa mattina è stata inaugurata la nuova sede UIL di Subbiano, in via Don Lorenzo Boschi 19. Un appuntamento al quale hanno presenziato il Segretario Generale della UIL Toscana Paolo Fantappiè, il Tesoriere UIL Toscana e Responsabile dei Servizi Gianluca Cavallaro, il Coordinatore della UIL Arezzo Cesare Farinelli. Il Segretario Generale della UIL Toscana Paolo Fantappiè ha dichiarato: “Oggi abbiamo rinnovato una nuova sede a Subbiano. Una bella sede, grande, nuova: questo è il percorso che caratterizzerà la UIL Toscana, rinnovamento e apertura di nuove sedi per essere più capillari nel territorio toscano. Vogliamo andare in contropendenza rispetto alle tante attività che chiudono nei piccoli centri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

