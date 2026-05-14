Inaugurata la nuova sede della Compagnia delle Opere Capitanio | Spazio pensato per imprese formazione e relazioni

La giornata del 14 maggio ha segnato l'inaugurazione della nuova sede della Compagnia delle Opere di Bergamo, situata in via Segherie Beretta 8. L'evento ha visto la presentazione ufficiale degli spazi rinnovati, pensati per accogliere attività legate alle imprese, alla formazione e alle relazioni tra associati. Capitanio, uno dei rappresentanti dell'organizzazione, ha sottolineato come l'edificio sia stato ideato per favorire incontri e collaborazioni, creando un punto di riferimento per la comunità imprenditoriale locale.

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Nuova casa per Compagnia delle Opere di Bergamo, che giovedì 14 maggio ha presentato ufficialmente la propria sede rinnovata in via Segherie Beretta 8, a Bergamo. Uno spazio di circa 750 metri quadrati concepito non solo come ufficio operativo, ma come luogo aperto di incontro, formazione e networking dedicato a imprese, professionisti e realtà del territorio. La nuova struttura ospita oltre 300 metri quadrati destinati a meeting e attività formative, oltre a uffici operativi, sale riunioni, spazi direzionali e un ampio openspace multifunzionale collegato a una terrazza di 120 metri quadrati. Il progetto architettonico è stato sviluppato con... 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inaugurata la nuova sede del sindacato pensionati della CgilÈ stato inaugurato oggi a Bogliasco un nuovo ufficio del Sindacato Pensionati Cgil. VIDEO | Inaugurata la nuova sede della questura di CataniaNel giorno del 174esimo anniversario della fondazione della polizia, è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede della questura di Catania, i cui... Temi più discussi: Lavoro, inaugurata la nuova sede dell’ufficio del Collocamento Mirato di Napoli; Inaugurata la nuova sede CSI a Monza; Inaugurata la nuova sede del Centro per l’impiego di Lugo; INAUGURATA LA NUOVA SEDE COLDIRETTI DI NOGARA. Si conclude sotto la cupola di San Gaudenzio la due giorni piemontese del Generale. Tre consiglieri aderiscono a Futuro Nazionale ma restano in maggioranza, in mattinata inaugurata nuova sede alle porte di Torino. Cena e contestazioni x.com Inaugurata la nuova sede della Polizia Locale di Avezzano, Montanari: Sicurezza urbana e riqualificazione al centro del progettoAvezzano - Questa mattina è stata inaugurata la nuova sede del Comando di Polizia Locale di Avezzano, nei locali di via Mazzini 68, all’interno dell’edificio delle ex scuole medie. La cerimonia ... terremarsicane.it Inaugurata la nuova sede della Compagnia delle Opere, Capitanio: Spazio pensato per imprese, formazione e relazioniLa nuova struttura ospita oltre 300 metri quadrati destinati a meeting e attività formative, oltre a uffici operativi, sale riunioni, spazi direzionali e un ampio openspace multifunzionale collegato a ... bergamonews.it