Inaugurata la Casa di Comunità 5 anni di attesa finalmente ci siamo

Dopo cinque anni di attese, tra ostacoli legati alla pandemia, procedimenti burocratici e ritardi nei lavori, la Casa di Comunità è stata ufficialmente inaugurata ieri. L’apertura rappresenta il risultato di un percorso lungo e complesso, che ha coinvolto diverse fasi di realizzazione. La struttura ora è accessibile al pubblico, segnando la fine di un iter iniziato diversi anni fa.

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Un cammino durato cinque anni, nel mezzo Covid, burocrazia e ritardi di cantiere, ma da ieri, finalmente, porte aperte. Un benvenuto ufficiale ai cittadini alla Casa di Comunità di Liscate, la quinta sull’area Adda Martesana dell’ Asst di Melegnano, vede la luce nei locali dell’ex centro polifunzionale comunale ed è operativa, "speriamo in un lavoro proficuo, e in un dialogo sempre positivo con il territorio". Un vernissage che precede l’inaugurazione "vera e propria" nei prossimi mesi quello dell’altra sera nei locali rinnovati di via Brambilla, con il direttore di distretto Asst Samuel Dal Gesso, il sindaco Lorenzo Fucci, sindaci o rappresentanti degli altri Comuni del distretto (Melzo, Vignate, Settala) ma anche del resto del bacino, personale e tanti cittadini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inaugurata la Casa di Comunità 5 anni di attesa, "finalmente ci siamo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Did Archaeologists Found Proof Of a Civilization That Existed Before Humans History For Sleep Notizie correlate Leggi anche: Inaugurata la Casa di comunità. Ci saranno anche check-up gratuiti Leggi anche: Inaugurata la nuova casa di comunità: ci saranno medici, infermieri, specialisti e operatori sociosanitari Temi più discussi: Sanità: inaugurata la Casa di comunità del litorale pisano; Seregno, inaugurata la Casa di comunità: La gente si sentirà parte di un sistema; Aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, inaugurata la nuova Casa della Comunità di Collecchio, nel Parmense; Verbania, inaugurata la nuova casa di comunità a Sant'Anna. Sanità: inaugurata la Casa di comunità del litorale pisano ift.tt/PBmNOtM ift.tt/x3XYvam x.com Inaugurata la Casa di Comunità: Punto di riferimento essenziale per tuttiInaugurata a Castel del Piano la nuova Casa di comunità Hub dell’Amiata grossetana, un presidio destinato a rafforzare la ... lanazione.it Inaugurata la Casa di Comunità di Seregno: un nuovo punto di riferimento per la sanità territoriale e socialeInaugurata la nuova Casa di Comunità a Seregno, un punto di accesso ai servizi sociosanitari, con un'ampia offerta di cure e la ristrutturazione di una storica struttura. lamilano.it