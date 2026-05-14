Quattro persone sono state arrestate nell’ambito di un'operazione che ha sgominato una banda specializzata in furti in abitazione. Gli investigatori hanno individuato un covo nell’hinterland, dove sono stati trovati veicoli di lusso, tra cui una Porsche e una Mercedes, utilizzati per i colpi. La banda disponeva di un parco di targhe clonate e di una base logistica con garage a Vimodrone, con un metodo di azione consolidato.

Una Porsche e una Mercedes usate per i colpi, un ricco parco di targhe clonate, una base logistica con garage a Vimodrone, un modus operandi consolidato. Chiusa l’indagine snodatasi fra Pesaro e Milano, la Polizia inchioda la banda albanese maratoneta dei furti in trasferta, cinque soggetti, fra i 26 e i 52 anni, tutti di origine albanese, tutti domiciliati in Martesana, a Vimodrone, Melzo, Pioltello e Liscate. Per quattro di loro è scattato l’arresto. Uno è ancora latitante e ricercato. Al gruppo criminoso è addebitata una lunga lista di furti in appartamento, compiuta fra febbraio e aprile fra Milanese, Emilia Romagna e Marche. Parte della...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In trappola la banda dei furti in casa. Il covo nell’hinterland: 4 arresti

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Se fossi stata la madre di Alberto Stasi non sarei morta quando tutto è accaduto ma oggi.Sarei morta di dolore nel sapere in quale trappola è finito mio figlio,una banda di assassini malati,di gente corrotta,di avvocati perversi e di accordi diabolici. Lunga vita a x.com

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