I carabinieri della zona hanno diffuso un appello per recuperare la refurtiva rubata durante un'operazione che ha portato allo smantellamento di una banda di ladri. L’obiettivo è individuare eventuali oggetti o denaro ancora in circolazione, con l’intento di restituirli ai legittimi proprietari. La notizia arriva dopo il successo delle indagini e rappresenta un tentativo di aiutare le vittime a riappropriarsi di quanto perduto.

La Spezia, 6 maggio 2026 - Vedere la propria casa violata è una ferita che va oltre il danno economico, ma oggi la possibilità di rientrare in possesso di quanto sottratto offre un’occasione concreta di risarcimento morale. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale della Spezia hanno infatti avviato una vasta operazione di restituzione dei beni recuperati durante una complessa indagine, invitando formalmente tutte le vittime a farsi avanti per identificare la propria refurtiva. L’attività rappresenta l’atto conclusivo dell'inchiesta denominata “ 7° Comandamento – Atto Secondo”, un’operazione che ha smantellato una banda strutturata e specializzata nei furti in abitazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo lo scacco alla banda dei furti, la refurtiva cerca casa: l’appello dei carabinieri

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