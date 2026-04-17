ROMA – Non è illegale se lo fai abbastanza bene. Jake Gyllenhaal e Henry Cavill come non li avete mai visti. “In the grey” è il nuovo film di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza González, Kristofer Hivju, Fisher Stevens, Rosamund Pike e Carlos Bardem che sarà dal 14 maggio al cinema. Una produzione Leone Film Group. La pellicola è un action thriller adrenalinico e imprevedibile che riflette lo stile inconfondibile del suo regista: ritmo serrato, dialoghi affilati, personaggi complessi e moralmente ambigui, sequenze d’azione di grande impatto visivo. Protagonista è un cast d’eccezione guidato da Jake Gyllenhaal, Henry Cavill ed Eiza González.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “In the grey” di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal ed Henry Cavill dal 14 maggio al cinema

IN THE GREY di Guy Ritchie (2026) - TRAILER ITALIANO UFFICIALE con Jake Gyllenhaal, Henry Cavill

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Tensione, ironia e azione: il trailer di In the Grey mostra gli aspetti chiave del film con Gyllenhaal e Cavill firmato da Guy Ritchie. https://cinema.everyeye.it/notizie/the-gray-trailer-jake-gyllenhaal-henry-cavill-adrenalina-pura-872125.htmlutm_medium=Socia - facebook.com facebook

Arriverà nei cinema italiani il 14 maggio prossimo distribuito da 01Distribution #InTheGrey, il nuovo film di #GuyRitchie, un action thriller che vede protagonisti #JakeGyllenhaal, #HenryCavill e Eiza González. Ve ne mostriamo il trailer ufficiale in italiano. x.com