Antincendio la Sicilia anticipa la campagna al 15 maggio | più giornate di lavoro per gli operai forestali

Domani, venerdì 15 maggio, in Sicilia inizia la campagna antincendio, con alcune settimane di anticipo rispetto alle edizioni precedenti. La regione ha deciso di avviare le operazioni prima rispetto agli anni passati, e il periodo di attività si protrarrà fino al 31 ottobre. Durante queste settimane, gli operai forestali saranno impegnati in interventi di prevenzione e contenimento degli incendi, che rappresentano una delle principali misure di tutela del patrimonio naturale locale.

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