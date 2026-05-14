Antincendio la Sicilia anticipa la campagna al 15 maggio | più giornate di lavoro per gli operai forestali
Domani, venerdì 15 maggio, in Sicilia inizia la campagna antincendio, con alcune settimane di anticipo rispetto alle edizioni precedenti. La regione ha deciso di avviare le operazioni prima rispetto agli anni passati, e il periodo di attività si protrarrà fino al 31 ottobre. Durante queste settimane, gli operai forestali saranno impegnati in interventi di prevenzione e contenimento degli incendi, che rappresentano una delle principali misure di tutela del patrimonio naturale locale.
Parte domani, venerdì 15 maggio, con alcune settimane di anticipo rispetto al passato, la campagna antincendio della Regione siciliana che resterà attiva fino al 31 ottobre. Una scelta legata all’aumento delle temperature e ai nuovi scenari climatici che negli ultimi anni hanno reso sempre più. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
La Regione Puglia vara il piano per Arif: 85 nuovi posti fissi e più giornate di lavoro per 360 forestaliLa Regione Puglia blinda il futuro dell’Arif (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali), approvando il nuovo Piano triennale dei...
Al via la campagna antincendio boschivo 2026, rafforzata la rete di prevenzione e controllo del territorioCon l’estate alle porte e il rischio incendi che torna puntuale a preoccupare il territorio, a Messina si è riunita la macchina della prevenzione.