La Regione Puglia vara il piano per Arif | 85 nuovi posti fissi e più giornate di lavoro per 360 forestali

La Regione Puglia ha approvato il nuovo Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026-2028, destinato a rafforzare l’Arif, l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali. Nel dettaglio, sono previsti 85 posti di lavoro fissi e un aumento delle giornate di lavoro per circa 360 forestali. La decisione mira a garantire una maggiore presenza sul territorio e a migliorare l’efficienza delle attività svolte dall’agenzia.

La Regione Puglia blinda il futuro dell’Arif (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali), approvando il nuovo Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026-2028. Un provvedimento strategico che punta a potenziare la capacità operativa di un ente fondamentale per la gestione delle.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Isernia: 2 nuovi posti fissi per difendere la biodiversitàL’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha ufficializzato l’apertura di due nuovi percorsi occupazionali a tempo indeterminato destinati al Reparto... Lavoro in Camera di Commercio: 6 posti fissi per diplomatiLa Camera di commercio di Pistoia-Prato ha avviato la ricerca di sei nuovi profili professionali per coprire ruoli amministrativi con contratti a... Una raccolta di contenuti Si parla di: Cerignola stasera è su Rai 1: una cerignolana giocherà ad Affari Tuoi. La Regione Puglia vara il piano per Arif: 85 nuovi posti fissi e più giornate di lavoro per 360 forestaliIl cuore del piano prevede l'ingresso di 85 nuove unità a tempo indeterminato entro il 2026, tra figure tecniche, amministrative e operative. L'obiettivo è duplice: completare le procedure avviate ... baritoday.it La Regione Puglia vara un piano da 15 milioni per abbattere le liste d'attesa. Obiettivo: oltre 124mila richiamiVarato dalla giunta regionale pugliese il piano di abbattimento delle liste di attesa. Costo calcolato: 15 milioni di euro per 124.320 prestazioni. Saranno effettuate attività di recall del cittadino ... lagazzettadelmezzogiorno.it