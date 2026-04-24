Inaugurazione della mostra - i sentieri della speranza
Associazione Pugliese Italo Polacca invita all'inaugurazione della mostra: I sentieri della speranza. L'Odissea della libertà. I destini polacchi durante la seconda guerra mondiale. Martedì 28 aprile 2026, ore 10.30 - 12.30 presso la Teca del Mediterraneo, Consiglio Regionale della Puglia, via G.🔗 Leggi su Baritoday.it
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