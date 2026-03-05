Campi Bisenzio nasce il ' rifugio' per i lavoratori precari della Piana

A Campi Bisenzio, il 5 marzo 2026, viene inaugurato un nuovo punto di incontro destinato ai lavoratori precari della Piana fiorentina. Si tratta di uno spazio pensato per offrire un supporto concreto a chi affronta incertezze legate alla propria occupazione. L’iniziativa coinvolge istituzioni e associazioni locali che hanno collaborato alla realizzazione dell’ambiente. La struttura apre le porte ai lavoratori in cerca di assistenza e supporto.

Campi Bisenzio, 5 marzo 2026. Nella Piana fiorentina nasce un “rifugio" per i lavoratori precari: uno spazio dedicato a chi lavora e ha bisogno di un'assistenza sindacale, a chi è disoccupato e cerca di orientarsi nel mondo del lavoro, ai rider che hanno necessità di riparo e ristoro tra una consegna e l'altra. Il Presidio di legalità e tutela del lavoro è il frutto dell'accordo firmato da Comune di Campi Bisenzio, Cgil, Cooperativa Il Girasole e Società della Salute zona fiorentina Nord Ovest. Il Presidio nascerà in via Gattinella numero 6 a Campi Bisenzio, in un immobile attualmente gestito da Il Girasole per accoglienza di persone vulnerabili e a rischio marginalità sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

