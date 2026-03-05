Nasce il rifugio per i lavoratori precari e la sosta dei rider FOTO

Il presidio è il frutto dell'accordo firmato da Comune di Campi Bisenzio, CGIL, Cooperativa Il Girasole e Società della Salute zona fiorentina Nord Ovest. Il presidio nascerà in via Gattinella numero 6 a Campi Bisenzio, in un immobile attualmente gestito da Il Girasole per accoglienza di persone vulnerabili e a rischio marginalità sociale. Nel nuovo spazio, che sarà aperto in fase iniziale il lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17, tutti i lavoratori o anche i disoccupati potranno trovare informazioni su diritti e doveri, contratti, tutele e procedure. I rider potranno ricaricare i loro veicoli o i device, utilizzare il bagno, fare una sosta e riposarsi al coperto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Campi Bisenzio, nasce il rifugio per i lavoratori precari della Piana

