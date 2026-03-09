Dal 30 marzo al 2 aprile 20 giovani ricercatori da tutto il mondo parteciperanno a Cortona e a Fiesole alla seconda edizione della scuola di dottorato

Dal 30 marzo al 2 aprile si svolgerà a Cortona e a Fiesole la seconda edizione della scuola di dottorato, a cui prenderanno parte venti giovani ricercatori provenienti da diversi paesi. L'evento prevede incontri e sessioni di lavoro rivolte ai partecipanti, con l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze e approfondimenti nel campo della ricerca. La manifestazione si terrà in varie location delle due città toscane.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Dal 30 marzo al 2 aprile 20 giovani ricercatori da tutto il mondo parteciperanno a Cortona ( Arezzo) e a Fiesole (Firenze) alla seconda edizione della scuola di dottorato su « Arretramento democratico e conflitto politico», organizzata dalla Classe di Scienze politico sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa e dallo European University Institute, che ha sede a Fiesole. Selezionati nei mesi scorsi, si spiega in una nota, i partecipanti, tutti giovani dottori di ricerca provenienti da diversi paesi, avranno l'opportunità di esplorare le nuove sfide che si presentano alle democrazie di diverse regioni del mondo.