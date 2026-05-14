In prova ai servizi sociali viene indagato per lesioni aggravate | 49enne arrestato

Un uomo di 49 anni, originario della Puglia, è stato arrestato durante un periodo di affidamento ai servizi sociali. Era sottoposto a obbligo di permanenza notturna, ma non ha rispettato questa condizione. L'indagine riguarda un episodio di lesioni aggravate, e l'uomo si trova ora in custodia. La vicenda si inserisce in un procedimento legale ancora in corso.

Un 49enne originario della Puglia è stato arrestato per non aver rispettato l'affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza notturna. La misura era scattata dopo che l'uomo aveva alle spalle numerosi precedenti penali. Tuttavia è stato sospettato di aver commesso nuovi reati.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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