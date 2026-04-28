Ricercato per rapina e lesioni aggravate | rintracciato a Cascina e arrestato

Nella mattinata di lunedì 27 aprile, i carabinieri di Cascina hanno individuato e arrestato un uomo di 36 anni, ricercato per rapina e lesioni aggravate. L’ordine di carcerazione era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze. L’arresto è stato eseguito in un’abitazione della zona, senza incidenti. Il cittadino straniero è stato trasferito in carcere per l’esecuzione della misura cautelare.

Nella mattinata di lunedì 27 aprile i carabinieri della stazione di Cascina hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nei confronti di un cittadino straniero di 36 anni.Il provvedimento scaturisce da una condanna.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Avellino, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate: arrestato 40enneI Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 40enne della provincia di Napoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione... Avellino – Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate: 40enne arrestato dai CarabinieriL’uomo, già gravato da precedenti, dovrà scontare due anni e otto mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate I... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milano, tre giovani arrestati (e un quarto ricercato) per la rapina dell’orologio da 40mila euro; Ricercato per rapina in Grecia: arrestato in un albergo a Brescia; Sequestri e rapine tra Padova e Bologna: arrestato latitante, deve scontare 10 anni; Gli agenti lo trovano in un albergo in città, arrestato 36enne ricercato per rapina aggravata. Latitante 36enne arrestato in un hotel di Brescia: era ricercato per rapina aggravataEra ricercato dalle autorità greche per una rapina aggravata e su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo. Un cittadino albanese di 36 anni, ... bsnews.it Ricercato per rapina in Grecia, arrestato a BresciaEra ricercato dalle autorità greche per rapina aggravata: un 36enne albanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Brescia in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo. elivebrescia.tv Registrazione in ritardo di un ospite -ricercato per un ordine di carcerazione- costa 7 giorni di chiusura ad un affittacamere. Per il titolare scattano i sigilli della Polizia di Stato. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato Clicca qui per leggere la notizia co facebook Ospite ricercato scoperto in un affittacamere di Roma: licenza sospesa al titolare ift.tt/flWvA7Y x.com