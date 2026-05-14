In Parlamento si discute dello scandalo legato alla gestione dei fondi destinati alla lotta contro la Xylella in Puglia. I Cinque Stelle hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'Agricoltura, chiedendo chiarimenti sulla gestione delle risorse da parte dell'amministrazione regionale guidata dall'ex capo. La questione è stata portata all'attenzione del Senato, coinvolgendo le responsabilità dell'ex dirigente regionale.

Lo scandalo Xylella arriva in aula al Senato: con un'interrogazione al ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida (nella foto), sono i Cinque Stelle a chiedere chiarimenti sulla gestione scellerata delle risorse in Puglia da parte dell'"ex capo" Michele Emiliano. Ed è anche interesse di Fdi - che dai banchi della Regione Puglia ha chiesto l'invio di un commissario - fare chiarezza su come sono stati amministrati i fondi per l'emergenza dei batteri che hanno distrutto 20 milioni di ulivi, causato due miliardi di danni e bruciato 5mila posti di lavoro. Dopo l'inchiesta del Giornale, arriva il momento di fare luce sulle zone d'ombra che presto potrebbero finire anche sotto la lente d'ingrandimento della giustizia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In Parlamento lo scandalo Xylella. "Fondi spesi male dalla Regione"

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