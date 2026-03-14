Paesi che si svuotano fondi pubblici spesi male | quali sono le sfide per ripopolare le aree interne

A Avellino Scalo si è discusso di montagna, di paesi che si svuotano e di come vengono spesi i fondi pubblici. Sono stati affrontati i temi legati alla perdita di popolazione nelle aree interne e alle criticità nella gestione delle risorse destinate a queste zone. La riunione ha coinvolto rappresentanti locali e tecnici che hanno condiviso le loro osservazioni senza trarre conclusioni.

Francesco Iovino, presidente dell'Ente Parco del Partenio, non ha usato giri di parole. "I parchi possono rappresentare autentici laboratori di futuro" Ad Avellino Scalo si è parlato di montagna, di paesi che si svuotano, di fondi pubblici spesi male. Niente di nuovo, in apparenza. Eppure qualcosa nel confronto — moderato da Alfredo Picariello, occasione la presentazione del volume sui Territori interni curato da Annamaria Zaccaria e Luisa Bocciero per Delta 3 — aveva un sapore diverso. Meno convegno, più resa dei conti. Francesco Iovino, presidente dell'Ente Parco del Partenio, non ha usato giri di parole. «I parchi possono... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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