Xylella avanti col piano di contenimento | erogato l' 80% delle risorse fondi ' blindati' dalla Finanza

È stato completato l’80% dell’erogazione delle risorse previste per il piano di contenimento della Xylella. I fondi sono stati messi al sicuro grazie a interventi della Guardia di Finanza. Le autorità hanno dichiarato che le risorse vengono impiegate concretamente per contrastare il batterio e favorire la ripresa delle coltivazioni di ulivi, pur riconoscendo che ci sono ancora sfide da affrontare.

“Stiamo utilizzando in maniera concreta ed efficace tutte le risorse disponibili per contrastare la Xylella e rigenerare il nostro patrimonio olivicolo, con risultati importanti ma anche con la piena consapevolezza delle criticità ancora da superare. Oggi possiamo dire che il Piano ha raggiunto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Regione e Comuni pugliesi studiano un piano Anti Xylella: "Tre milioni di euro per azioni di contenimento"Un incontro per mettere a fuoco la strategia contro la diffusione della sputtacchina. Piano Xylella oltre l'86 per cento di avanzamento: "Più controlli e trasparenza sui fondi pubblici"Il contrasto alla Xylella fastidiosa in Puglia registra notevoli progressi, con il piano straordinario da 300 milioni di euro che ha superato l'86... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Xylella, avanti col piano di contenimento: erogato l'80% delle risorse, fondi 'blindati' dalla Finanza - FoggiaToday; Lotta alla Xylella, audizione alla Camera per l'assessore Paolicelli: In Puglia un Piano da 300 milioni di euro; FLOROVIVAISMO: COLDIRETTI PUGLIA, PASSO AVANTI PER RIFORMA SETTORE; CON XYLELLA RIDOTTI VOLUMI PRODUTTIVI DI OLTRE IL 15%. #Xylella: in Commissione #Agricoltura, audizione di Francesco Paolicelli, Assessore all'agricoltura della Regione Puglia, sull'utilizzo dei finanziamenti regionali destinati al contrasto della Xylella fastidiosa. Segui la diretta: bit.ly/Agricoltura060… #OpenCamera x.com Mille nuovi ulivi nel cuore del Salento. Dopo TEDx Lecce 2025, quattro ettari colpiti dalla Xylella tornano a vivere grazie alla piantumazione di alberi resistenti al batterio. Un aiuto concreto per dieci agricoltori e un segnale importante per il territorio. https://www - facebook.com facebook