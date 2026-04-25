Automobilisti sorpresi ubriachi al volante | quattro denunciati

Durante un maxi servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Este hanno denunciato quattro automobilisti sorpresi alla guida con livelli di alcol nel sangue superiori ai limiti consentiti. L'operazione, coordinata dal maggiore Vito Franchini, ha coinvolto diverse zone e si è concentrata anche sul contrasto ai furti in abitazione e ai reati predatori. Nessun dettaglio sulla identità delle persone coinvolte è stato reso noto.

Alcol al volante, "strage di patenti" messa a segno dai carabinieri della Compagnia di Este coordinati dal maggiore Vito Franchini, impegnati in un maxi servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale con l'obiettivo di contrastare i furti in abitazione, i reati predatori in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Ubriachi al volante, tre automobilisti denunciati dai carabinieriIl servizio di pattugliamento ha riguardato tra il 12 e il 13 febbraio i territori di Este, Solesino e Boara Pisani. Ubriachi al volante: tre automobilisti a casa senza patenteTra il 21 e il 22 marzo i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno effettuato un maxi servizio nei territori di competenza identificando 98... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Monreale, auto rubata e cannibalizzata, ubriachi al volante e droga: il bilancio dei controlli dei carabinieri. In una sola notte fermati tre automobilisti ubriachiFine settimana intenso per la Polizia Stradale sul fronte della prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza. Nel corso di un servizio svolto con più equipaggi in orario serale a Parma, ... gazzettadiparma.it Nei guai 19 automobilisti. Al volante ubriachi o sotto l’effetto di drogaControlli lungo le strade nella notte di Pasqua: la polizia ferma tredici conducenti ubriachi e sei che avevano assunto sostanze stupefacenti. La questura di Macerata – anche sulla base di quanto ... ilrestodelcarlino.it