In discoteca come a Ibiza la festa del cannolo esposizione canina | cosa fare nel weekend

Nel fine settimana ci saranno diverse attività da seguire, tra cui la festa del cannolo a Piana degli Albanesi, dedicata agli amanti dei dolci tradizionali. Parallelamente, al Parco della Favorita si terrà un’esposizione internazionale canina, con la partecipazione di numerosi espositori e cani di diverse razze. In alcune discoteche si svolgeranno eventi simili a quelli di Ibiza, con musica e balli fino a tarda notte. Queste iniziative si svolgeranno in diverse location della città, offrendo una varietà di intrattenimenti per il pubblico.

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