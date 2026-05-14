In discoteca come a Ibiza la festa del cannolo esposizione canina | cosa fare nel weekend

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana ci saranno diverse attività da seguire, tra cui la festa del cannolo a Piana degli Albanesi, dedicata agli amanti dei dolci tradizionali. Parallelamente, al Parco della Favorita si terrà un’esposizione internazionale canina, con la partecipazione di numerosi espositori e cani di diverse razze. In alcune discoteche si svolgeranno eventi simili a quelli di Ibiza, con musica e balli fino a tarda notte. Queste iniziative si svolgeranno in diverse location della città, offrendo una varietà di intrattenimenti per il pubblico.

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Dal Cannolo fest a Piana degli Albanesi per i buongustai all'esposizione internazionale canina al Parco della Favorita che ospiterà 1.400 cani di 120 razze. Dal concerto dei Tiromancino al Teatro Golden alla serata disco al Country che farà sentire i palermitani a Ibiza. Dalla festa per le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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