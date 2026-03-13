Dalla festa di San Patrizio a Olio Capitale | cosa fare nel weekend

Nel weekend dal 13 al 15 marzo, Trieste propone un ricco calendario di eventi con il festival dell’olio, la festa di San Patrizio, numerosi spettacoli teatrali, mostre, attività per gli appassionati di cultura e una competizione di dolci fatti in casa. La città offre anche momenti di vita notturna e intrattenimento vario, attirando residenti e visitatori.

Il festival dell'olio, la festa di San Patrizio, una schiera di spettacoli teatrali per gli affamati di cultura, mostre a volontà, vita notturna e perfino un concorso di dolci fatti in casa: Trieste non delude neanche nel weekend dal 13 al 15 marzo. Ecco gli eventi giorno per giorno. Al Rossetti, invece, va in scena il capolavoro di Anton Cechov “Il gabbiano” dal 12 al 15 marzo, diretto e interpretato da Filippo Dini assieme a Giuliana De Sio e a un cast di primo livello. Sempre al Politeama, nella Sala Bartoli, una rilettura della più celebre gara della campionessa di sci di fondo Stefania Belmondo: “First Love” di e con Marco D’Agostin arriva a Trieste, in replica il 14 marzo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

