Poliziotta fuori servizio segue e fa arrestare un ladro | nel bottino c' erano bottiglie di superalcolici
Una poliziotta fuori servizio ha seguito e arrestato un ladro che aveva tentato di rubare bottiglie di superalcolici in un negozio di Marina Centro, nel corso della notte. Dopo aver ricevuto una segnalazione, l’agente ha intervenuto prontamente e bloccato il furto, recuperando la merce. L’uomo è stato portato in commissariato per gli accertamenti del caso.
Nel cuore della notte, una segnalazione e l’intervento tempestivo di una poliziotta libera dal servizio hanno permesso di sventare un furto in un’attività commerciale di Marina Centro. Un uomo italiano è stato arrestato dalle Volanti con l’accusa di furto con strappo. Decisiva la collaborazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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