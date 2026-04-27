Poliziotta fuori servizio segue e fa arrestare un ladro | nel bottino c' erano bottiglie di superalcolici

Una poliziotta fuori servizio ha seguito e arrestato un ladro che aveva tentato di rubare bottiglie di superalcolici in un negozio di Marina Centro, nel corso della notte. Dopo aver ricevuto una segnalazione, l’agente ha intervenuto prontamente e bloccato il furto, recuperando la merce. L’uomo è stato portato in commissariato per gli accertamenti del caso.