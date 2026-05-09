Weekend a Milano e in Lombardia | 10 cose speciali da fare tra rievocazioni storiche ville aperte attività circensi e la CicloPacciada

Nel fine settimana a Milano e in Lombardia, diversi eventi e iniziative arricchiranno il calendario. Tra rievocazioni storiche, visite alle ville aperte e attività circensi, ci saranno anche laboratori e spettacoli con finalità sociali e inclusive. La Casa Jannacci di Milano ospiterà spettacoli con comici noti e momenti di intrattenimento, coinvolgendo il pubblico in un clima di divertimento e partecipazione.

Milano – Laboratori e spettacoli, con finalità sociali e inclusive all’insegna dello spettacolo e del divertimento, si concentrano nel week end alla Casa Jannacci di Milano, con la partecipazione dei comici Paolo Rossi, Ale e Franz. A Dervio, nel Lecchese, si torna al Medioevo, a Lodi si riaccoglie Napoleone nell’anniversario della storica battaglia del Ponte sull’Adda. Camminate, biciclettate e discese in gommone, senza tralasciare cultura e gastronomia a Pavia, nell’Oltrepò e sul fiume Oglio, mentre Cremona si concentra sulla sua Fiera e Varese celebra l’arte circense. In Brianza aprono al pubblico ville storiche e musei. Ecco, dunque, cosa fare nel weekend dell’8, 9 e 10 maggio a Milano e in Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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