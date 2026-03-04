Castel Volturno fugge dai carabinieri con 48 dosi di cocaina | arrestato dopo inseguimento

Un uomo di 35 anni di origine ghanese è stato arrestato dai carabinieri di Castel Volturno dopo un inseguimento. Durante il tentativo di fermarlo, ha cercato di scappare e ha abbandonato 48 dosi di cocaina. I militari lo hanno fermato e successivamente portato in caserma. L’arresto è avvenuto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Un 35enne di origine ghanese è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Castel Volturno con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella tarda serata del 3 marzo 2026 in via Rubicone, nella località Destra Volturno, dove i militari dell’Arma stavano effettuando un servizio di controllo del territorio. L’uomo, senza fissa dimora e privo di documenti di identità, è stato notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto lungo la strada. Alla vista dei carabinieri ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga a piedi, costringendo i militari a un inseguimento di circa 500 metri prima di essere raggiunto e bloccato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castel Volturno, fugge dai carabinieri con 48 dosi di cocaina: arrestato dopo inseguimento Leggi anche: Inseguito e bloccato dai carabinieri: 35enne arrestato con 48 dosi di cocaina Leggi anche: Fugge a piedi dai carabinieri con cocaina e gioielli d’oro rubati: arrestato Tutti gli aggiornamenti su Castel Volturno. Discussioni sull' argomento CASTEL VOLTURNO, HASHISH NASCOSTO NELL’ARMADIO: 39ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI; Fiamme in abitazione | cane salvato dal rogo | FOTO. Castel Volturno, fugge al controllo dei carabinieri: inseguimento e arrestato con 48 dosi di cocainaCastel Volturno (Caserta) – Ha tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri correndo tra le strade della località Destra Volturno, ma la fuga è durata ... pupia.tv Castel Volturno, fugge al controllo con 48 dosi di cocaina: 35enne arrestato dopo un inseguimentoScopri tutti i dettagli riguardo Castel Volturno, fugge al controllo con 48 dosi di cocaina: 35enne arrestato dopo un inseguimento . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Il centrocampista scozzese, stando alle indiscrezioni che arrivano da Castel Volturno, salterà anche il match del prossimo fine settimana contro i granata. facebook Alisson già in gol a Castel Volturno, debutto pronto: scelto il numero di maglia x.com