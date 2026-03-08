Ocean Viking attesa lunedì ad Ancona | salito il numero dei migranti a bordo altri 64 naufraghi recuperati in mare

La Ocean Viking, nave della Ong Sos Mediterranee, è prevista arrivare ad Ancona nel primo pomeriggio di lunedì. A bordo si trovano ora più migranti rispetto alle precedenti stime, con altri 64 naufraghi recuperati in mare nelle ultime ore. La nave sta navigando verso il porto e si ferma in attesa di attraccare.

Durante il viaggio verso il capoluogo dorico, l'imbarcazione della Sos Mediterranee ha soccorso un'imbarcazione alla deriva traendo in salvo i sopravvissuti, tra cui donne e minori ANCONA – È atteso nel primo pomeriggio di lunedì l'arrivo al porto di Ancona della Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranee. Sale il numero dei migranti salvati in mare, recuperati proprio durante il viaggio intrapreso per raggiungere il capoluogo dorico, come comunica l'organizzazione. "Mentre ci dirigevamo verso Ancona - si legge nel post diffuso su X dalla Ong - AlarmPhone ci ha avvisati di un'imbarcazione in difficoltà a 30 miglia di distanza con 64 persone a bordo.