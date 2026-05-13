Altre 56 persone salvate dalla Ocean Viking ma un naufrago è morto | la nave di migranti diretta al porto di Ravenna

Nella mattinata di oggi, la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee ha recuperato 56 migranti da un’imbarcazione in difficoltà al largo delle acque libiche. La stessa nave si sta dirigendo verso il porto di Ravenna, dove sono attesi i soccorsi e gli sbarchi nelle prossime ore. Purtroppo, durante le operazioni, si è registrato il decesso di un naufrago.

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