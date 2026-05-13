Altre 56 persone salvate dalla Ocean Viking ma un naufrago è morto | la nave di migranti diretta al porto di Ravenna
Nella mattinata di oggi, la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee ha recuperato 56 migranti da un’imbarcazione in difficoltà al largo delle acque libiche. La stessa nave si sta dirigendo verso il porto di Ravenna, dove sono attesi i soccorsi e gli sbarchi nelle prossime ore. Purtroppo, durante le operazioni, si è registrato il decesso di un naufrago.
Ci sono ulteriori drammatici aggiornamenti per lo sbarco previsto a Ravenna nei prossimi giorni. Questa mattina la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee ha salvato 56 persone da una imbarcazione in difficoltà in vetroresina bianca nella zona di ricerca e soccorso libica. "Quando il nostro team di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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