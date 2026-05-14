Impresa femminile | al via il concorso con premi in denaro per le idee

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato l’avvio di un concorso dedicato alle imprese femminili, con premi in denaro destinati alle idee imprenditoriali. Il bando invita le partecipanti a presentare proposte che possano diventare imprese concrete, partendo da concetti astratti. Le proposte saranno valutate da un’apposita commissione composta da professioniste esperte nel settore. Il concorso mira a sostenere lo sviluppo di iniziative imprenditoriali guidate da donne, offrendo un’occasione di finanziamento per i progetti più meritevoli.

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? Domande chiave Come può un'idea astratta trasformarsi in un'azienda reale?. Chi sono le professioniste che valuteranno i progetti imprenditoriali?. Quali criteri tecnici determineranno la vittoria delle startup femminili?. Perché la sostenibilità sociale è diventata un requisito del bando?.? In Breve Scadenza candidature gratuita fissata entro il 5 settembre 2026 sul sito ufficiale.. Premi in denaro di 3.000, 2.000 e 1.000 euro per le prime tre classificate.. Menzione speciale della Consigliera Regionale di Parità del Veneto da 500 euro.. Giuria composta da professioniste come Francesca Pievani, Alice Zantedeschi e Valentina Galesso.. Eurointerim lancia la quattordicesima edizione del Concorso nazionale Donna e Lavoro, un’iniziativa che fin dal 2007 mira a sostenere il talento femminile trasformando le idee in imprese concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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