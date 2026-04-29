Concorso per giovani | premi in denaro e viaggi a Bruxelles e Roma

Un concorso rivolto ai giovani residenti nella provincia di Massa-Carrara è stato annunciato da un partito locale e una fondazione. La iniziativa prevede premi in denaro e viaggi a Bruxelles e Roma. La scadenza per partecipare è fissata al 29 maggio 2026. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in attività culturali e di approfondimento, offrendo opportunità di crescita e confronto.

? Cosa sapere PD Massa-Carrara e Fondazione Bordigoni lanciano concorso per giovani residenti entro il 29 maggio 2026.. I vincitori riceveranno premi in denaro e visite istituzionali a Bruxelles e Roma.. Il Partito Democratico della provincia di Massa-Carrara e la Fondazione Ferruccio Bordigoni lanciano oggi la seconda edizione del concorso Democraticamente, un bando dedicato ai giovani tra i 18 e i 25 anni residenti o domiciliati nel territorio provinciale per riflettere sul tema dell’ottantesimo anniversario del referendum del 2 giugno 1946. L’iniziativa punta a trasformare il concetto astratto di democrazia in una materia viva, stimolando la partecipazione e la formazione politica attraverso la stesura di elaborati scritti che affrontino il legame tra voto e cittadinanza attiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Concorso per giovani: premi in denaro e viaggi a Bruxelles e Roma Notizie correlate Concorso canoro per giovani, ecco i nomi dei finalisti del Pavone D'Oro. Tre i premi specialiSi è conclusa ieri sera con la terza semifinale, la prima tranche del concorso canoro faen tino ‘Il Pavone d’Oro’ ideato da Don Italo Cavagnini nel... Concorso a premi della BCE, si vince camminando: i premi della EuroSteps Walking ChallengeDal 1° aprile 2026 prende ufficialmente il via la prima edizione della EuroSteps Walking Challenge, un’iniziativa promossa dalla Banca Centrale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sostieni il 15° Premio Lamberto Brunelli, Concorso Pianistico Nazionale. Vicenza, 17-19 Aprile 2026; Concorso letterario Giorgio La Pira 2026, in palio premi in denaro; Basilicata: un premio per questi giovani studenti lucani che hanno partecipato al Concorso nazionale Eplibriamoci. Complimenti!; XX Premio Sergio Fedriani 2026 -. Più 30% di iscritti per ‘Young Talent Music Coopetition’, il concorso musicale dedicato ai giovani artisti emergentiL’edizione 2026 del concorso Young Music Competition registra un incremento del 30% delle iscrizioni, confermando il valore di un progetto che punta a offrire spazio concreto a chi desidera costruire ... ticinonotizie.it Rimini. REC Film Festival, concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autoriRimini. REC Film Festival, concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori. Promosso da Mondo REC con il patrocinio ... lapiazzarimini.it Red carpet, spettatori invitati a indossare abiti eleganti e concorso fotografico: tante le iniziative organizzate alla multisala di Cavriago per l’uscita di uno dei film più attesi dell’anno - facebook.com facebook AstroSardegna, gli studenti di Quartu, vincono il concorso “Noi siamo polvere di stelle” x.com