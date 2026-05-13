Protocollo sulla legalità la Cisal in prefettura per la firma | Vicini agli imprenditori vittime di intimidazioni
Nella giornata di oggi, in prefettura a Palermo, si è svolta la firma di un protocollo sulla legalità promosso dalle parti sociali e dalle istituzioni locali. La Cisal ha partecipato all'incontro, ribadendo l'impegno a sostenere gli imprenditori che hanno subito intimidazioni, con l’obiettivo di incoraggiare le denunce e rafforzare l’azione delle forze dell’ordine. L’iniziativa mira a creare un fronte compatto contro le attività illecite nel settore commerciale.
Le parti sociali, datoriali e le istituzioni a Palermo devono fare fronte comune per dimostrare concreta vicinanza ai commercianti vittime di intimidazioni, incoraggiando chi le subisce a denunciare e garantendo ulteriori strumenti alle forze dell'ordine. Gli episodi delle ultime settimane.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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