Imparare ad essere altruisti così il cervello costruisce i comportamenti sociali
Una recente indagine scientifica ha analizzato i processi cerebrali coinvolti nell'apprendimento dei comportamenti altruisti. Lo studio ha evidenziato come alcune caratteristiche neurali possano influenzare la propensione delle persone a essere più o meno generose nei rapporti sociali. La ricerca si concentra sui meccanismi cerebrali che regolano il modo in cui si sviluppano e si consolidano le azioni di aiuto e solidarietà tra individui.
(Adnkronos) – Perché alcune persone sono più altruiste di altre? Una nuova ricerca suggerisce che parte della risposta potrebbe trovarsi direttamente nel cervello, nei meccanismi che regolano l'apprendimento sociale. Lo studio, coordinato dai ricercatori del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari Rodolfo Paoletti dell'università Statale di Milano, in collaborazione con l'Istituto di neuroscienze del Cnr,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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