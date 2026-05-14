Imparare ad essere altruisti così il cervello costruisce i comportamenti sociali

Una recente indagine scientifica ha analizzato i processi cerebrali coinvolti nell'apprendimento dei comportamenti altruisti. Lo studio ha evidenziato come alcune caratteristiche neurali possano influenzare la propensione delle persone a essere più o meno generose nei rapporti sociali. La ricerca si concentra sui meccanismi cerebrali che regolano il modo in cui si sviluppano e si consolidano le azioni di aiuto e solidarietà tra individui.

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