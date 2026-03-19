L' etologa Margherita Paiano | Come tornare ad essere animali e imparare ad ascoltare le nostre memorie più ancestrali

L'etologa Margherita Paiano è intervenuta al Festival Tecnòpolis di Bologna per parlare del nostro rapporto con gli animali e delle memorie più profonde che custodiamo. Durante l'incontro, ha spiegato come possiamo riscoprire le radici naturali dell’essere umano e ascoltare le sensazioni che derivano dal nostro passato evolutivo. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, portando alla luce temi legati alla connessione tra uomo e natura.

Il festival, diretto scientificamente da Massimo Temporelli, trasforma questa cittadella della conoscenza in un’esperienza condivisa, aperta e gratuita per tutti. Tra i protagonisti: l’astronauta Samantha Cristoforetti, il reporter scientifico americano David Quammen, il musicista Paolo Fresu, il neuroscienziato Stefano Mancuso e l’etologa Margherita Paiano il cui speech «Animal Mode: attivare la versione migliore di noi», è l'occasione di riflettere sulla tendenza a umanizzare gli animali, proponendo una prospettiva nuova: tornare ad ascoltare la nostra parte animale, quella che conosce il riposo, l'istinto, il limite. In che senso dovremmo tornare ad ascoltare la nostra parte animale? «Dovremmo leggere e conoscere di più la nostra storia su questa terra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'etologa Margherita Paiano: «Come tornare ad essere animali, e imparare ad ascoltare le nostre memorie più ancestrali» Articoli correlati Fiorentina, Gosens al 90esimo: “Dobbiamo imparare ad avere un po’ di furbizia in più”Robin Gosens, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta... "Donna in difesa": ad Ancona la presentazione del corso per imparare a sentirsi più sicureANCONA - Riconoscere una situazione di pericolo prima che diventi critica, sapere come comportarsi quando si cammina da sole la sera, gestire la... Tutti gli aggiornamenti su Margherita Paiano Temi più discussi: Il Dama si apre all’arte e alla poesia; Tecnòpolis festival; Quammen, Cristoforetti e Stefano Mancuso al festival del Tecnopolo: Il futuro che ci aspetta; Dallo spazio al supercalcolo: Samantha Cristoforetti, David Quammen, Stefano Mancuso a Tecnòpolis festival. Al via l’evento che racconta il domani, dal 19 al 21 marzo al Tecnopolo DAMA di Bologna. Margherita Paiano, l'etologa a CattelandIl 13 gennaio parte da Torino lo spettacolo teatrale di Cecilia Sala. La giornalista ha presentato Una notte a Teheran ai microfoni di Alessandro Cattelan. deejay.it Ospite della puntata l'etologa Margherita PaianoLa divertente storia di Alessandra e Ambra, due ragazze che hanno preso i biglietti per lo spettacolo di Alessandro Cattelan al posto di quelli per il concerto di Lady Gaga Serena Mazzini spiega la ... deejay.it Margherita Paiano. . Il mio primo viaggio con voi - Marzo 2026 In un mondo che continua a separare, noi abbiamo creato unione. “Tornerò in questo lembo di deserto proteso nel mare, tornerò nella Baja per provare ancora l’emozione ineguagliabile di freque - facebook.com facebook