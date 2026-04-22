A Vimercate, la memoria si intreccia con i luoghi storici, come via Cavour, e si collega alla ricorrenza del 25 aprile. In questa città si ricorda Ezio Riva, ex sindaco e partigiano, con un omaggio dedicato alla sua figura. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni e si concentra sulla presenza di testimoni e cittadini che onorano il suo ruolo durante la Resistenza.

C’è un filo sottile che lega la memoria ai luoghi. A Vimercate, quel filo passa da via Cavour e arriva dritto al 25 aprile. Sabato, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione, la città renderà omaggio a Ezio Riva, una delle figure più rappresentative della sua storia civile e istituzionale, con la dedica di un pannello commemorativo proprio nella strada che gli diede i natali. Non è una scelta casuale, ma un gesto pieno di significato. Qui, infatti, vide la luce il 30 gennaio 1925 e mosse i primi passi il ragazzo destinato a diventare partigiano, amministratore e sindaco. Una biografia che si intreccia con quella del Novecento italiano, segnata fin dall’infanzia dall’esempio del padre Carlo: panettiere, socialista e antifascista, figura decisiva nel trasmettergli valori come il rispetto, la dignità e il senso di giustizia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In memoria di Ezio Riva. Un omaggio speciale al sindaco-partigiano che cambiò volto alla città

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